◇社会人野球第68回JABA岡山大会BブロックJR西日本1―1トヨタ自動車（2026年4月14日倉敷マスカット）トヨタ自動車は先発の細川拓哉が6回5安打1失点と力投し、JR西日本と引き分けた。中日・細川成也を兄に持つ右腕。明秀学園日立から東北福祉大を経て、入社4年目でJABA大会初先発のマウンドに立った。「疲れましたね。初めてっていう緊張感はありましたけど、いい緊張感に変えて投げることができました」初回を