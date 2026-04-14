俳優の高橋一生が１４日、都内で行われた主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「リボーン〜最後のヒーロ−〜」（１４日スタート。火曜、後９・００）の「先どり！第１話お披露目会＆トークイベント」に登壇した。今作は高橋が一人二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ。高橋が演じるのは“時代のカリスマ”と称される、冷酷無比なＩＴ企業の社長。ある日、何者かに階段から突き落とされ転落死を遂げた…はずが、目を覚ましたのは