日本のファッションデザイナーの草分けだった森英恵さんが22年8月に96歳で死去して以降、初めての回顧展「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」が東京・港区の国立新美術館で15日から開催される。それに先立ち、孫でモデルの森泉（43）森星（33）姉妹が14日、同所で取材会を行った。英恵さんは1977年にアジア人で初めてパリ・オートクチュール（高級注文服）正会員となり、家庭を大切にしながら、装飾・ビジネス界で世界的に活