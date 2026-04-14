米倉涼子（50）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ドイツ・ベルリンで開催された映画「Michael／マイケル」（6月12日公開）のワールドプレミアに参加した様子を投稿した。“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画。ゲストとして登場した米倉は、デコルテが大胆に開いた黒いロングドレスでレッドカーペットを歩く写真をアップした。「その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を