4月14日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは選手情報を更新。2021年まで所属した佐藤託矢が信州ブレイブウォリアーズ3x3にて選手として現役復帰することを発表した。 大阪府出身で現在42歳の佐藤は、198センチ102キロの体格の持ちパワーフォワードとしてプレー。青山学院大学出身で2006年に三菱電機メルコドルフィンズ（現：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアをスター