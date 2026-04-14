ベイカレントは１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１９００億円（前期比２８．１％増）、最終利益予想を４８１億円（同２７．１％増）とした。ＤＸや生成ＡＩ関連に対する投資意欲が続いていることから、国内市場において旺盛なコンサルティング需要が継続すると見込んでおり、積極的な採用と人材育成の強化を進める。年間配当予想は中間・期末各