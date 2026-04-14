テラスカイはこの日の取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を３４３億４９００万円（前期比２２．４％増）、営業利益を２５億４１００万円（同６２．９％増）と発表した。売上高、営業利益とも過去最高更新を見込む。配当予想も１７円（前期１６円）と増額した。 ＮＴＴデータとの協業による大型案件の拡大をはじめ、みずほ銀行との提携効果やグループ再編効果を織り込んだ。前期に投資有価証券