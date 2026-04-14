Nakamura Hakの新曲「ただ美しい呪い」をエンディングテーマに起用したTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の、ノンクレジット映像が公開された。 （関連：【映像あり】Nakamura Hak、新曲「ただ美しい呪い」使用のアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDノンクレジット映像） 公開された映像は、アニメの主人公 ココの姿から始まり、ココに今後訪れる様々な試練を予感させるようなモチーフが映し出され、Nakamura