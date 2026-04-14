クリエイト・レストランツ・ホールディングスがこの日の取引終了後に、連結子会社であるＳＦＰホールディングスと合併すると発表した。 両社は、クリレスＨＤが１３年４月にＳＦＰ（旧ＳＦＰダイニング）の株式を取得し連結子会社として以降、資本関係にあるが、合併により現行の資本関係では十分になし得なかった持ち株会社機能の統合を通じた経営資源の効率化や人的資本の活性化、経営資源の集約によるグル&#