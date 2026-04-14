乃木坂46の5期生・川粼桜（かわさき さくら）さんの1st写真集『エチュード』が、4月14日にいよいよ発売になりました。東京メトロでは、写真集の発売を記念し、2026年4月14日（火）から「東京メトロデジタルラリー」を開催します。このイベントは、新宿三丁目駅や乃木坂駅など対象の4駅を巡り、写真集未掲載の限定デザインブロマイドを集める体験型企画です。単なるスタンプラリーに留まらず、2周目達成で限定動画が視聴でき