メタリアル [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:10)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比62.5％増の1億8200万円に伸び、27年2月期も前期比59.3％増の2億9000万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は8900万円の黒字(前年同期は1億7800万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-19.5％→8.7％に急改善した。 株探ニュース