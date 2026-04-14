クオンタムソリューションズ [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:10)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は25.4億円の赤字(前の期は3.1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、10期連続赤字となった。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 なお、前期末に3.4億円の債務超過に陥った。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は13億円の赤字(前年同期は1.1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益