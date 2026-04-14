サトー [東証Ｐ] が4月14日大引け後(16:15)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の68億円→58億円(前の期は71.5億円)に14.7％下方修正し、減益率が4.9％減→18.9％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の37.4億円→27.4億円(前年同期は41.2億円)に26.7％減額し、減益率が9.1％減→33.3％減に拡大す