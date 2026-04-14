クリーマ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(16:20)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比36.5％減の6600万円になり、27年2月期も前期比69.7％減の2000万円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7％減の7300万円となり、売上営業利益率は前年同期の1