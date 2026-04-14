バリオセキュア [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期の最終利益(非連結)は前の期比10.2％増の3億7700万円に伸び、従来予想の3億0200万円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の最終利益は前年同期比6.1％増の8700万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の15.3％→17.4％に上昇した。 株探ニュース