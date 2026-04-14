Ｏｎｅリート投資法人 [東証Ｒ] が4月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比22.6％減の19.2億円になり、26年8月期も前期比5.7％減の18.1億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2255円→2386円(前の期は1→3の投資口分割前で8329円)に増額し、今期は2170円にする方針とした。 株探ニュース