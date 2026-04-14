ＡＮＡＰホールディングス [東証Ｓ] が4月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結最終損益は93.5億円の赤字(前年同期は8.2億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結最終損益は65.7億円の赤字(前年同期は0.8億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-91.3％→-112.4％に急悪化した。 株探ニュース