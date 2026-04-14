熊本地震の発生から10年です。 東海大学の学生3人が亡くなった熊本県南阿蘇村では、関係者が集まり鎮魂の祈りを捧げました。 南阿蘇村黒川地区に、東海大学の関係者5人が慰霊碑を訪れ、亡くなった学生を追悼しました。 熊本地震当時、東海大学農学部のキャンパスがあった黒川地区は、学生800人以上が暮らしていて「学生村」と呼ばれていました。 熊本地震の本震で、震度6強の揺れが襲い、アパートや下宿が倒壊し、学生3