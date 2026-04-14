NHKは14日、昨年10月にサービスを始めたインターネットサービス『NHK ONE』のアカウント数が362万件になったと発表した。開始から半年、同時・見逃し配信ができるコンテンツとして周知が進んでいる。【画像】開始半年で362万件登録…見逃し配信ができるNHK ONENHK ONEは、改正放送法でテレビ・ラジオの同時配信、見逃し、聞き逃し配信、番組関連情報の発信など「必要的配信」が必須業務となったことを受け、昨年10月に始まった