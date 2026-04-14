タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新し。自身の身長、体重を公表しました。【写真を見る】【 鈴木奈々 】 「久しぶりに体重計りました！」「５２.4キロでしたー！身長は154センチです」ＳＮＳで報告「食べる事が大好きだから運動して体作りします」鈴木さんは「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と、タイトなスポーツウェア姿で体重計に乗る写真と共に、「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少