◇MLB ドジャース4-0メッツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がメッツのフランシスコ・リンドア選手と塁上で談笑する様子が見られました。初回、大谷選手は右肩に死球を受け出塁。続く選手が四球で2塁へ進塁します。すると、遊撃手のリンドア選手が大谷選手に近づき、笑顔で交流。ハグをして互いに白い歯をのぞかせます。さらにリンドア選手が直前の死球が当たった箇所を心配するように大谷選手の右肩