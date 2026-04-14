大阪プロレス創立２７周年記念大会（４月２５、２６日＝大阪府豊中市・１７６ＢＯＸ）で実施される４大タイトルマッチの記者会見が１４日、大阪市内で行われた。注目は大阪プロレス選手権王者・松房龍哉だ。三原一晃の挑戦を２６日のメーンイベントで受けるが、その前日には水野翔と組んでタイガースマスク、佐野蒼嵐が保持する大阪プロレスタッグ選手権に挑戦する。「肉体的な心配はある。でもタッグのベルトは巻いたことがな