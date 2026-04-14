ドジャースは１３日（日本時間１４日）の本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に４―０で快勝。大谷翔平投手（３１）は第１打席の死球で昨季から４７試合連続出塁とした。初回、ウィル・スミス捕手（３１）の中前適時打で先制。１―０の３回二死一、二塁から６番のアンディ・パヘス外野手（２５）が先発左腕・ピーターソンのカーブを左翼席へ５号３ランを叩き込み、一気に勝負を決めた。キューバ出身のパヘスはメジャー２年目の昨