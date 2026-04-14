【モデルプレス＝2026/04/14】女優の剛力彩芽が4月13日、自身のInstagramを更新。シースルー衣装姿を披露した。【写真】33歳美人女優「色気がある」シースルー衣装で肌見せ◆剛力彩芽、シースルー衣装剛力は「＃衣装」とつづり、4月11日15：00〜12日22：00に生放送された、ABEMA「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜【30時間限界突破フェス】」でのショットを公開。黒いキャミソールにレースのシースルーケープを重ね