◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神岩貞祐太投手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手▽中日石伊雄太捕手、鵜飼航丞外野手▽ヤクルト並木秀尊外野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクオスナ投手【出場選手登録抹消】なし