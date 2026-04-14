子どもが生まれると仕事は止まるのか。それとも別の力を得る機会になるのか。育児を巡る認識は、世代とともに変わりつつある。株式会社ベター・プレイス調べでは、その変化が数字として現れ始めていることを示している。東京都では、育児を「休み」ではなく「大切な仕事」と考える愛称「育業」の理念を浸透させ、多様な主体と連携して、育業を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいる。2026年1月に未就学児と同居する男女377