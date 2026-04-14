女優の中村アン、俳優の小日向文世が１４日、都内で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン最後のヒーロー」（高橋一生主演、火曜・後９時）のトークイベントを行った。中村は下町商店街の印刷工場の一人娘、小日向は商店街の会長を演じる。中村は「商店街のチームは（印刷工場の社長役の柳沢）慎吾さんを始め、面白い話が聞ける。いかに撮影の時に集中できるかがポイント。（撮影中に）何度か笑って怒られた」