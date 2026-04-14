俳優のマーク・ハミルは「スター・ウォーズ」のシリアルの箱に自身の姿が掲載されたことを「最高の達成」だったと語っている。 【写真】ルークに寄り添う今は亡き女優演じるレイア姫 オリジナル版「スター・ウォーズ」シリーズで、ルーク・スカイウォーカーを演じ一躍有名になったマークは、シリアル箱に同シリーズのキャラクターたちのマス