脱臼癖を治すため手術に踏み切った小森飛絢「対人プレーも不安が消えてきた」浦和レッズは4月14日に公開練習を実施した。今週末には首位の鹿島アントラーズと対戦するゲームを控えるなか、負傷者の戦線復帰がどこまで叶うかが焦点の一つになりそうだ。東京ヴェルディと対戦した12日のJ1百年構想リーグ第10節では、後半開始直後に先制するも追いつかれてPK戦の末に敗れた。今季ここまで追いつかれてPK戦で負けるのが3回、同点か