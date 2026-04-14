北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が5000トン級新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」の戦略巡航ミサイル試験発射を1カ月ぶりに視察した。朝鮮中央通信は14日、「海軍駆逐艦『崔賢』に対する作戦運用評価試験体系内で戦略巡航ミサイルと対艦ミサイルの試験発射が12日にまた行われた」と報じた。朝鮮中央通信によると、今回の試験発射は艦船の武器統合指揮体系発射操縦系統を検閲し、海兵にミサイル火力服務動作を熟達さ