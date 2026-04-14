刑事裁判のやり直し＝「再審」に関する法律の改正案をめぐって、自民党の有志の議員が会合を開き、焦点の一つになっている検察官の「抗告」を禁止するよう求めていく方針を改めて確認しました。自民党柴山昌彦 衆院議員「検察側の抗告を禁止するというのが本来あるべき道じゃないか。とにかく我々結束して頑張りましょうと」国会内で開かれた会合には、自民党の柴山元文科大臣らおよそ10人が出席しました。会合では、政府が