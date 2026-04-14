今の時期、特に神経質になるという「カラス」。20年以上カラスの研究を続ける専門家に、注意すべき行動や対策を聞きます。【写真を見る】“春のカラス”神経質なぜ？電柱に巣作りで停電も…身を守るための3つの行動は【ひるおび】「ラプンツェル」も・・・巣作りで様々な被害カラスは1月、2月頃に巣作りを始め、3月から7月にかけて産卵・子育てをする「繁殖期」となります。CrowLab代表取締役の塚原直樹氏によると、今の時期、繁殖