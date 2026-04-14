◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月14日豊橋）中日の鵜飼航丞外野手（26）が14日、今季初めて出場選手登録された。オープン戦ではサノーの4本に次ぐ、細川と並ぶチーム2位の3本塁打。芯に当たった時の飛距離は、中日のみならず球界トップクラスの“ロマン砲”だ。開幕1軍はならなかったものの、ファームでは打率・276、1本塁打6打点をマーク。この日は狭い豊橋市民球場での試合で、豪快な打撃で最下位低迷中のチームを