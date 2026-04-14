犬が飼い主に催促しているときにみせるサイン6つ 「遊んでほしい」「おやつちょうだい」といった要求があるとき、犬は言葉の代わりに全身を使ってアピールします。愛犬がみせる行動やしぐさに戸惑い、どのような意味があるのか悩む人も多いのではないでしょうか。 ここでは、犬が飼い主に催促しているときにみせるサインの具体例をご紹介します。 1.上目遣いで見つめてくる ふと視線に気づいて振り向くと、