シロカは、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる扇風機『DC リビング扇風機 しゃがみま扇』を5月15日に発売することを発表した。 【画像あり】大きなボタン配置で足でも操作できる商品画像一覧 本製品は、電源ON・OFFと風量の調節を足で操作できるDCリビング扇風機。よく使う3つのボタン（電源／風量UP／風量DOWN）を大型化し、しゃがむことなく足先で軽く触れるだけで操作できるようにした。 シロカが実施したア