アジアサッカー連盟（AFC）の競技委員会は14日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）において、出場チーム数を『32』へと拡大することを推奨すると発表した。今回の発表によると、AFC競技委員会は、2026−27シーズン以降のACLEにおいて、出場チーム数の拡大を筆頭とする“一連の戦略的強化策”を推奨するとのことだ。同策には、現行の24チーム制から32チーム制への移行や、ノックアウトステージにおけるプレーオフ制の導