雲仙市で14日午前、トラックと車が正面衝突する事故がありました。 この事故で男性1人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 14日午前10時ごろ、雲仙市瑞穂町の「雲仙グリーンロード」で、トラックと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 雲仙警察署によりますと、現場は片側1車線の橋の上で、この事故で軽乗用車を運転していた男性1人が病院に搬送されましたが、命に別条はないという