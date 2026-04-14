打席内で目にしたまさかの珍プレーに大谷の表情も緩んだ(C)Getty Images目の前で展開された、まさかの“珍事”に、大谷翔平も思わず目を丸くした。現地時間4月13日に本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発した大谷。6回の第4打席では、現地実況ですら「こんなシーンは見たことがない」と驚嘆する珍事に巻き込まれた。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェック2死無塁