NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。ソフトバンクはオスナ投手を1軍登録しました。来日5年目31歳のオスナ投手は今季初昇格。23年と24年は2年連続20セーブを記録しましたが、昨季は8セーブで防御率4.15でした。今季ファームでは12日オリックス戦で投げ、1イニングを1被安打2奪三振で無失点に抑えています。チームは昨季最多セーブで今季もここまで4セーブの杉山一樹投手を12日に抹消。「左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術