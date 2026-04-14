NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。中日は、石伊雄太選手と鵜飼航丞選手を1軍登録しました石伊選手は広島との開幕3連戦でスタメンマスクを被り、3月27日の開幕戦では4安打2打点の活躍。打率.417と好成績でしたが、4月1日に登録抹消となっており、それ以来の再登録です。鵜飼選手は、オープン戦では2位タイとなる3本塁打を記録しましたが、開幕は2軍スタート。それでも2軍では、打率.276、1本塁打、6打点を記録しており、今季初