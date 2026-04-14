警察組織内部を取り締まる「監察官」の全国会議が開かれ、2025年に警察官の懲戒処分者数が過去10年で最多となったことなど踏まえ楠警察庁長官は組織風土の改善などを求めました。警察庁の楠芳伸長官は14日、全国の首席監察官らが出席する会議の中で、「過去に例のない規模の是正措置が必要となるなど、警察に対する国民の信頼を損なう事案が相次いで発生し、 警察庁として重く受け止めている」とした上で「警察組織の規律自体が少