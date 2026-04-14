再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について政府は自民党内から異論が噴出していることを踏まえ、15日、修正案を示す方向で調整しています。ただ、自民党の了承を得られる見通しは立っていません。刑事訴訟法改正案をめぐっては今の政府案が、確定した裁判をやりなおす「再審」の開始決定に対し、検察官が抗告、つまり不服申し立てができる内容になっています。これに対し自民党内からは「冤罪被害者の救済が遅れる」などと