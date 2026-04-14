「ファーム・西地区、阪神４−３ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）が「大谷ルール」と呼ばれる「投手兼ＤＨ」として９番で出場。身長２０３センチの長身右腕は三回に来日初打席に立ったが、登場曲にＳＧＬがざわついた。球場内に流れたのは、平井堅の「大きな古時計」。「おおきなのっぽの古時計」と平井の甘い歌声が響いた。ラグズデールは「自分で選ん