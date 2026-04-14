日本テレビ系新ドラマ「１０回切って倒れない木はない」が１２日、スタート。ギャルモデルの清楚な看護師姿が話題を呼んだ。日本人の両親をもつミンソク（志尊淳）は７歳の時に両親を事故で亡くし、父の親友で韓国有数の財閥トップであるキム・ジョンファンの養子となる。父の後継者と目されていたが、就任パーティーで父が倒れて急死。養母から濡れ衣を着せられ、東京の関連ホテルに出向させられる。そこでも養母、義兄から