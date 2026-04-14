タレントの北斗晶（58）が、13日ブログを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんが、身長と同じくらいの野菜を一生懸命運ぶ姿を披露した。【映像】顔出しした寿々ちゃん＆身長と同じサイズのネギを運ぶ姿2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、女子プロレスラー・凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまでにブログで、寿々ちゃんの顔出しショットをたびたびアップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「北