モデルの森泉（４３）、森星（３３）姉妹が１４日、東京・六本木の国立新美術館で開かれた「生誕１００年森英恵ヴァイタル・タイプ」（１５日〜７月６日、同館）の取材会に、手をつないで登場した。姉妹の祖母で世界的デザイナー、森英恵さんの没後初の回顧展で、星は「１００年の流れを集約したパワフルな展示になっている」と説明した。泉は「最後のオートクチュールで着たブライダルドレスを見るとフラッシュバックし