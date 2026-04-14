高レベル放射性廃棄物いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、東京・小笠原村の村長が文献調査を事実上受け入れた事に対し、赤沢経済産業大臣は「重く受け止める」と述べました。【映像】赤沢経済産業大臣「国として重く受け止めます」赤沢経済産業大臣「村内の様々な声を踏まえ、渋谷村長の考えが表明されたと認識しており、国として重く受け止めます」「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐっては、先月、国が主導