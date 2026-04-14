ローマ教皇レオ14世は、教会には戦争に反対する使命があると述べ、自身を批判したアメリカのトランプ大統領を「恐れていない」と発言しました。【映像】レオ14世「議論するつもりはない」ローマ教皇レオ14世「（トランプ氏の）そのような発言は残念ですが、私は今日の世界における教会の使命だと信じることを続けていきます」ローマ教皇レオ14世は13日このように発言し、イラン攻撃への反対を示唆したことでトランプ氏から批判