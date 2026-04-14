メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が１３日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。「【パワハラ上司】飲み会の断り方＃３３５」と題した動画を公開した。カズレーザーは飲み会を「断ったことない」と切り出し「全部行く。誘われてた頃は全部行ってました。俺が誘ってんですもん」と話した。つづけて「本当、でも後輩が増えても。結構、誘っちゃう側なんで