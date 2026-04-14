◇ファーム・リーグ阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）阪神の糸原健斗内野手（33）が延長10回に逆転サヨナラ打を放った。1点劣勢の延長10回、1死一、二塁で代打として起用されソフトバンク・大竹の153キロの直球を左翼へはじき返す2点適時打で試合を決めた。10年目の今季は開幕を1軍で迎えたものの、今月6日に出場選手登録を抹消。1軍でも期待される役割の代打で貫禄の快音を響かせた。試合後のヒーロー